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Провайдеры ПРРО встретились за круглым столом с представителями государства. К чему готовиться бизнесу?

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Государственная налоговая служба в первую очередь будет проверять предпринимателей, которые не установили ПРРО/РРО. Мораторий на штрафы с 1 октября снимут, отсрочек ждать не стоит. Также в своем подходе к штрафам и проверкам налоговая будет придерживаться исключительно справедливого и риск-ориентированного подхода. Об этом шла речь недавно в Киеве, на встрече участников ассоциации провайдеров ПРРО с представителями государства и бизнеса, передает УНН.

Детали

“Ошибки в проведении фискализации – не являются приоритетным критерием штрафов. Налоговая с уважением отмечает тех ФЛП, которые уже фискализировались и выдают чеки. В первую очередь, штрафы заденут тех предпринимателей, у которых не будет установлен ПРРО/РРО. А вот те, кто думает, что смогут не фискализироваться, будут под прицельным мониторингом”, — сказал Роман Добрянский, заместитель начальника управления фактических проверок Департамента налогового аудита ГНС.

Главным предметом обсуждения на встрече было развитие и перспективы рынка ПРРО. Это успешная государственная реформа, которая уверенно доказывает, как быстро диджитализируется украинский бизнес. За почти 2 года обязательной фискализации, бизнес показал, что готов выходить из тени и выдавать чеки, а государство в свою очередь, проявило максимальную поддержку. По ориентировочным данным, в Украине остается нефискализированным менее 30% бизнеса.

“Без программных РРО эта реформа не состоялась бы. Мне хотелось бы, чтобы вы все эти страхи сняли, чтобы мы с вами и с налоговой отработали такой механизм, который был бы понятным, прозрачным, четким” — сказал Даниил Гетманцев, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он отметил, что количество подключений программных касс в полтора раза увеличилось, а до 1 октября эта цифра будет расти.

“Проблема с ПРРО — это миф. Некоторые участники рынка порождают целую кучу мифов о возможности уклонения от налогообложения за счет программных РРО, о том, что чеки теряются по дороге к серверу налоговой и о том, что их можно переписать или изменить. Мне кажется, что это является основным препятствием, основным риском. Вы должны сконцентрироваться как раз на развеивании этих мифов”, — пояснил депутат.

По словам Гетманцева, Кабинет министров должен решить вопрос злоупотреблений при работе с РРО в офлайн-режиме.

В результате встречи участники договорились создать общую рабочую группу для оперативного принятия решений в синергии государство - бизнес - провайдеры ПРРО. А также согласовали возможность запуска лотереи, которая будет способствовать выходу бизнеса из тени.

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