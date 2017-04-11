Провал закону про КСУ відтермінував судову реформу щонайменше на півроку - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогоднішнє негативне голосування в парламенті за законопроект про Конституційний Суд України відтерміновує запровадження судової реформи в частині діяльності КСУ щонайменше на півроку. Про це в коментарі парламентським журналістам заявив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв, передає кореспондент УНН.
"Чотиримісячну роботу змарнували. Працювали найкращі конституціоналісти, українські вчені, працювала Конституційна комісія, рада з питань судової реформи, працював наш комітет, залучали дуже багато фахівців. Змарнована робота дуже великої кількості міжнародних експертів. Венеційська комісія надала позитивний висновок. Змарнована робота мабуть 500 осіб", - сказав нардеп.
За його словами, треба перевносити цей законопроект.
"Це (провал - ред.) відтягнуло цю (судову - ред.) реформу мінімум на півроку", - сказав депутат.
Нагадаємо, 11 квітня Рада провалила законопроект про Конституціний суд.