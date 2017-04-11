Провал закона о КСУ отложил судебную реформу минимум на полгода - депутат

"Четырехмесячную работу упустили. Работали лучшие конституционалисты, украинские ученые, работала Конституционная комиссия, совет по вопросам судебной реформы, работал наш комитет, привлекали очень много специалистов. Потеряна работа очень большого количества международных экспертов. Венецианская комиссия предоставила положительное заключение. Потеряна работа пожалуй 500 человек", - сказал нардеп.

По его словам, надо перевносить этот законопроект.

"Это (провал - ред.) отсрочил эту (судебную - ред.) реформу минимум на полгода", - сказал депутат.

Напомним, 11 апреля Рада провалила законопроект о Конституционном суде.