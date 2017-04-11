Провал закона о КСУ отложил судебную реформу минимум на полгода - депутат

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64155 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107829 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165501 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121457 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119602 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114129 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105308 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107302 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103760 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157044 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Провал закона о КСУ отложил судебную реформу минимум на полгода - депутат

Провал закона о КСУ отложил судебную реформу минимум на полгода - депутат

Киев  •  УНН

 • 11898 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодняшнее негативное голосование в парламенте за законопроект о Конституционном Суде Украины откладывает введение судебной реформы в части деятельности КСУ минимум на полгода. Об этом в комментарии парламентским журналистам заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев, передает корреспондент УНН.

"Четырехмесячную работу упустили. Работали лучшие конституционалисты, украинские ученые, работала Конституционная комиссия, совет по вопросам судебной реформы, работал наш комитет, привлекали очень много специалистов. Потеряна работа очень большого количества международных экспертов. Венецианская комиссия предоставила положительное заключение. Потеряна работа пожалуй 500 человек", - сказал нардеп.

По его словам, надо перевносить этот законопроект.

"Это (провал - ред.) отсрочил эту (судебную - ред.) реформу минимум на полгода", - сказал депутат.

Напомним, 11 апреля Рада провалила законопроект о Конституционном суде.

Украинские Национальные Новости

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