Протестувальники у Південній Кореї знову вимагають відставки президента

"Учасники протесту заполонили дороги до Синього дому - офіційної резиденції президента Кореї, яка знаходиться в північній частині центру міста. Поки на вулицях Сеула тисячі осіб, але організатори очікують, що в суботньому протесті візьмуть участь до півтора мільйонів громадян", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що адміністрація Сеула підготувалася до протестів, виставивши на вулиці міста 25 тисяч поліцейських.

Зазначається, що серед протестувальників панує радісний настрій. Деякі з них танцюють під музику, яка звучить із встановлених колонок. Демонстранти вийшли на мітинг в дощовиках і з різнокольоровими парасольками, щоб захиститися від засинає місто мокрого снігу.

Як повідомляв УНН, десятки тисяч осіб у Південній Кореї вимагають відставки президента. Протести з вимогою відставки президента йдуть в Сеулі вже кілька тижнів.