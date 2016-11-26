Протестующие в Южной Корее снова требуют отставки президента

"Протестующие заполонили дороги к Синему дому - официальной резиденции президента Кореи, которая находится в северной части центра города. Сейчас на улицах Сеула тысячи человек, но организаторы ожидают, что в субботнем протесте примут участие до полутора миллионов граждан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что администрация Сеула подготовилась к протестам, выставив на улицы города 25 000 полицейских.

Отмечается, что среди протестующих царит радостное настроение. Некоторые из них танцуют под музыку, которая звучит из установленных колонок. Демонстранты вышли на митинг в дождевиках и с разноцветными зонтиками, чтобы защититься от мокрого снега.

Как сообщал УНН, десятки тысяч человек в Южной Корее требуют отставки президента. Протесты с требованием отставки президента идут в Сеуле уже несколько недель.