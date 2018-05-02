Протести в Вірменії: співробітники Єреванського метрополітену оголосили страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Співробітники Єреванського метрополітену ім. Карена Демірчяна оголосили страйк, приєднавшись до акцій народної непокори за призовом лідера опозиції Нікола Пашиняна. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am
З ранку 2 травня закрито всі 10 станцій підземки в Єревані. Всі спроби отримати коментар у відповідальних чиновників не увінчалися успіхом. Єреван продовжує жити в умовах транспортного колапсу, влаштованого прихильниками лідера опозиції Нікола Пашиняна.
Вони мають намір продовжити свої дії до 17.00, після чого припинять перекривати вулиці і створять можливість прийти на мітинг на головній площі Єревана, який розпочнеться о 19.00.
Як повідомляв УНН, учасники протестних акцій з ранку середи у вірменському Єревані заблокували входи на ряд станцій метро, а також рух поїздів.
У Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення.
Демонстранти також блокують центральні вулиці Єревана, мости і міжнародні автомобільні траси. Перекрита дорога Єреван-Севан і ділянку траси Вірменія-Грузія. Крім того, перекрито доступ в єреванський міжнародний аеропорт Звартноц.
Через акції протесту не можуть зібратися на засідання депутати парламенту Вірменії. Зареєстровані тільки 27 з 105 депутатів. Опозиція бойкотує засідання. Депутати від правлячої Республіканської партії, яка займає більшість місць в Національних зборах Вірменії, не можуть дістатися до парламенту.