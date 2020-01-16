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Прослушка Гончарука: "Слуги народу" вимагають розслідування СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Група депутатів “Слуги Народу” виступила зі зверненням до Служби безпеки України провести розслідування з приводу аудіозаписів розмови осіб, яких асоціюють з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці політичної партії “Слуга народу”, передає УНН.

Прослушка Гончарука: "Слуги народу" вимагають розслідування СБУ

“СБУ має провести розслідування з приводу аудіозаписів розмови осіб, яких асоціюють з прем’єр-міністром України та іншими високопосадовцями. Із відповідним зверненням виступає група депутатів “Слуги Народу”, — йдеться в повідомленні.

У партії пов’язують необхідність згаданого розслідування через те, що “записи, що активно розповсюджуються у ЗМІ та мережі Інтернет, мають неабиякий резонанс”.

“Сьогодні група народних депутатів звернулася до СБУ, щоби встановити джерела походження згаданої інформації, законність її отримання та те, чи має запис ознаки монтажу”, — цитує партія слова представника Кабінету міністрів у парламенті Олени Шуляк.

На її думку, існує три ймовірні шляхи того, як цю інформацію (якщо вона виявиться правдивою) могло бути отримано: “в межах кримінального розслідування, якого немає; в межах контррозвідувальної діяльності; при встановленні технічних засобів у приміщеннях високопосадовців, де проводяться наради”.

Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”. Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

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