Прощання з Ф.Кастро розпочинається сьогодні у Гавані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сотні тисяч людей очікуються у понеділок на площі Революції у Гавані, щоб віддати належне Фіделю Кастро, розпочинаючи тижневе прощання з лідером кубиснької революції, передає УНН з посиланням на AFP.
На площі Революції, де розташована відома урядова будівля, прикрашена зображенням Ернесто "Че" Гевари, організатори встановили на Національній бібліотеці гігантську фотографію Фіделя Кастро з гвинтівкою під час революції, яка привела його до влади.
Влада ще має вирішити, чи буде розміщена урна з його прахом на платформі, щоб кубинці могли попрощатися.
Після двох днів заходів у столиці, чотириденна процесія з прахом Ф.Кастро пройде по всьому острову, починаючи з середи, перш ніж його поховають в південно-східному місті Сантьяго-де-Куба 4 грудня.
У Майамі, де проживає найбільша спільнота кубинських мігрантів, які втекли від Фіделя Кастро, ейфорія натовпу перетоврилася в гучне свято на тлі новин про його смерть.
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років. Тіло Ф.Кастро кремували.
На Кубі було підписано указ про дев'ять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.