Прощание с Ф.Кастро начинается сегодня в Гаване
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотни тысяч людей ожидаются в понедельник на площади Революции в Гаване, чтобы отдать должное Фиделю Кастро, начиная недельное прощание с лидером кубинской революции, передает УНН со ссылкой на AFP.
На площади Революции, где расположено известное правительственное здание, украшенное изображением Эрнесто "Че" Гевары, организаторы установили на Национальной библиотеке гигантскую фотографию Фиделя Кастро с винтовкой во время революции, которая привела его к власти.
Власть еще должна решить, будет ли размещена урна с его прахом на платформе, чтобы кубинцы могли попрощаться.
После двух дней мероприятий в столице, четырехдневная процессия с прахом Ф.Кастро пройдет по всему острову, начиная со среды, прежде чем его похоронят в юго-восточном городе Сантьяго-де-Куба 4 декабря.
В Майами, где проживает самое большое сообщество кубинских мигрантов, которые бежали от Фиделя Кастро, эйфория толпы превратилась в шумный праздник на фоне новостей о его смерти.
Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.
На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.