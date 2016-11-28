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Прощание с Ф.Кастро начинается сегодня в Гаване

Киев • УНН

 • 8655 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотни тысяч людей ожидаются в понедельник на площади Революции в Гаване, чтобы отдать должное Фиделю Кастро, начиная недельное прощание с лидером кубинской революции, передает УНН со ссылкой на AFP.

Прощание с Ф.Кастро начинается сегодня в Гаване

На площади Революции, где расположено известное правительственное здание, украшенное изображением Эрнесто "Че" Гевары, организаторы установили на Национальной библиотеке гигантскую фотографию Фиделя Кастро с винтовкой во время революции, которая привела его к власти.

Власть еще должна решить, будет ли размещена урна с его прахом на платформе, чтобы кубинцы могли попрощаться.

После двух дней мероприятий в столице, четырехдневная процессия с прахом Ф.Кастро пройдет по всему острову, начиная со среды, прежде чем его похоронят в юго-восточном городе Сантьяго-де-Куба 4 декабря.

В Майами, где проживает самое большое сообщество кубинских мигрантов, которые бежали от Фиделя Кастро, эйфория толпы превратилась в шумный праздник на фоне новостей о его смерти.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.

На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.

Похороны Ф.Кастро назначены на 4 декабря.

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