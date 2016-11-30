Променева терапія рідко доступна українцям через відсутність необхідної кількості медобладнання

Як відомо, в усьому світі одним з ефективних сучасних методів лікування онкологічних захворювань всіх локалізацій (поряд з хірургічним та хіміотерапевтичним) є променева терапія на лінійних прискорювачах.

Променева терапія з’явилася більше 100 років тому, майже відразу після відкриття рентгенівських променів.

Вперше такий пристрій було застосовано для лікування раку молочної залози.

На сьогоднішній день майже 65% хворих на онкологію потребують променевої терапії. Тобто даний метод є необхідним для 2/3 хворих. Саме тому, в усьому світі променева терапія надзвичайно поширена.

Однак в Україні таке лікування застосовують обмежено, в основному, через відсутність обладнання в необхідній кількості.

До прикладу, за даними ДП “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки” станом на сьогодні, на 25 областей України всього лише 18 лінійних прискорювачів. Тобто в Україні є регіони, де лінійні прискорювачі взагалі відсутні.

На відміну від держаних медичних закладів, приватні лікарні, як правило, оснащені потрібним медичним обладнанням краще.

Так, до прикладу, у медичному центрі “Клініка Спіженко” на даний момент працює лінійний прискорювач ELEKTA Synergy Platform.

“Якість роботи лінійного прискорювача залежить не лише від його моделі, а й від методів, які реалізовуються на ньому та досвіду персоналу. З 2011 року вже проліковано більш тисячі пацієнтів. Реалізовано найсучасніші методи променевої терапії, включаючи метод променевої терапії з модуляцією інтенсивності (IMRT), лікування раків шкіри електронами. Перші 100 пацієнтів в Україні, проліковані цим методом, були саме в „Клініці Спіженко“, тобто він став широкодоступним для пацієнтів в Україні”, — розповів завідуючий відділенням медичної фізики “Клініки Спіженко” Руслан Зелінський.

Лінійний прискорювач дозволяє лікувати практично всі види злоякісних новоутворень будь-якого розміру шляхом точного підведення необхідної дози до об’єму новоутворення. Постійний контроль якості роботи лінійного прискорювача гарантує безперебійну та якісну роботу протягом всього періоду експлуатації без втрати якості та точності.

Також, променева терапія відіграє одну з провідних ролей у лікуванні пацієнтів з пухлинами головного мозку. Використання сучасного обладнання та методик опромінення дозволяє проводити променеву терапію у максимальної кількості хворих із первинними та метастатичними пухлинами головного мозку без виражених променевих реакцій та ускладнень.