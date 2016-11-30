Лучевая терапия редко доступна украинцам из-за отсутствия необходимого количества оборудования

Как известно, во всем мире одним из эффективных современных методов лечения онкологических заболеваний всех локализаций (наряду с хирургическим и химиотерапевтическим) является лучевая терапия на линейных ускорителях.

Лучевая терапия появилась более 100 лет назад, почти сразу после открытия рентгеновских лучей.

Впервые такое устройство было применено для лечения рака молочной железы.

На сегодняшний день почти 65% больных онкологией нуждаются в лучевой терапии. То есть данный метод является необходимым для 2/3 больных. Именно поэтому, во всем мире лучевая терапия чрезвычайно распространена.

Однако в Украине такое лечение применяют ограниченно, в основном, из-за отсутствия оборудования в необходимом количестве.

К примеру, по данным ГП "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" по состоянию на сегодня, на 25 областей Украины всего лишь 18 линейных ускорителей. То есть в Украине есть регионы, где линейные ускорители вообще отсутствуют.

В отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы, как правило, оснащены необходимым медицинским оборудованием лучше.

Так, к примеру, в медицинском центре "Клиника Спиженко" на данный момент работает линейный ускоритель ELEKTA Synergy Platform .

"Качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала. С 2011 года уже пролечено более тысячи пациентов. Реализовано современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, пролечены этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступным для пациентов в Украине ", - рассказал заведующий отделением медицинской физики" Клиники Спиженко "Руслан Зелинский.

Линейный ускоритель позволяет лечить практически все виды злокачественных новообразований любого размера путем точного подведения необходимой дозы до объема новообразования. Постоянный контроль качества работы линейного ускорителя гарантирует бесперебойную и качественную работу в течение всего периода эксплуатации без потери качества и точности.

Также, лучевая терапия играет одну из ведущих ролей в лечении пациентов с опухолями головного мозга. Использование современного оборудования и методик облучения позволяет проводить лучевую терапию у максимального количества больных с первичными и метастатическими опухолями головного мозга без выраженных лучевых реакций и осложнений.