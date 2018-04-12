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Прокурору з Вінниччини повідомлено про підозру – НАБУ

Прокурору з Вінниччини повідомлено про підозру – НАБУ

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Заступнику прокурора Вінницької області, викритому "на гарячому" 10 квітня 2018 року детективами НАБУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів САП, 12 квітня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом"). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

Напередодні про підозру повідомлено ще двом особам-співучасникам злочину.

Прокурора викрито одразу після отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. дол. США від двох посередників, якими виявились адвокат та фізична особа.

Як встановило слідство, прокурор отримав від посередників неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, відкритого за фактом самовільного захоплення земельних ділянок.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Кримінальне провадження за наведеними фактами детективи НАБУ розслідують із березня 2018 року.

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України та детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі заступника керівника прокуратури Вінницької області. 

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