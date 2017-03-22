Прокуратура розпочала розслідування щодо заборони М.Джемілєву в'їзду в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочала досудове розслідування за фактом заборони в’їзду Мустафи Джемілєва на територію півострову Крим строком на п’ять років. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.
"Прокуратурою Автономної Республіки Крим за заявою народного депутата України Мустафи Джемілєва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання його депутатській діяльності, що полягає у забороні в’їзду на територію півострову Крим строком на п’ять років", - йдеться в повідомленні прокуратури.
У прес-службі зазначили, що заборона, яка здійснена начебто з метою забезпечення обороноздатності, безпеки громадського порядку та захисту здоров’я населення є безпідставною та суперечить усім нормам міжнародного та національного законодавства.
Також в прокуратурі зауважили, що такі дії незаконних органів Російської Федерації будуть розглянуті під час розслідування зазначеного кримінального провадження за статтею 351 КК України та в подальшому - у міжнародних судових інстанціях.
Нагадаємо, що в грудні минулого року Верховний суд РФ підтвердив заборону М.Джемілєву на в'їзд у Росію.