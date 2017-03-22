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Прокуратура розпочала розслідування щодо заборони М.Джемілєву в'їзду в Крим

Прокуратура розпочала розслідування щодо заборони М.Джемілєву в'їзду в Крим

Київ • УНН

 • 11317 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочала досудове розслідування за фактом заборони в’їзду Мустафи Джемілєва на територію півострову Крим строком на п’ять років. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим за заявою народного депутата України Мустафи Джемілєва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання його депутатській діяльності, що полягає у забороні в’їзду на територію півострову Крим строком на п’ять років", - йдеться в повідомленні прокуратури.

У прес-службі зазначили, що заборона, яка здійснена начебто з метою забезпечення обороноздатності, безпеки громадського порядку та захисту здоров’я населення є безпідставною та суперечить усім нормам міжнародного та національного законодавства.

Також в прокуратурі зауважили, що такі дії незаконних органів Російської Федерації будуть розглянуті під час розслідування зазначеного кримінального провадження за статтею 351 КК України та в подальшому - у міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Верховний суд РФ підтвердив заборону М.Джемілєву на в'їзд у Росію.

Українські Національні Новини

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