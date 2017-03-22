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Прокуратура начала расследование о запрете М.Джемилеву въезда в Крым

Прокуратура начала расследование о запрете М.Джемилеву въезда в Крым

Киев • УНН

 • 11317 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по факту запрета въезда Мустафы Джемилева на территорию полуострова Крым сроком на пять лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования его депутатской деятельности, что заключается в запрете въезда на территорию полуострова Крым сроком на пять лет", - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что запрет, который осуществлен  ​​якобы с целью обеспечения обороноспособности, безопасности общественного порядка и защиты здоровья населения является безосновательным и противоречит всем нормам международного и национального законодательства.

Также в прокуратуре отметили, что такие действия незаконных органов Российской Федерации будут рассмотрены в ходе расследования указанного уголовного производства по статье 351 УК Украины и в дальнейшем - в международных судебных инстанциях.

Напомним, что в декабре прошлого года Верховный суд РФ подтвердил запрет М.Джемилеву на въезд в Россию.

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