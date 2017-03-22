Прокуратура начала расследование о запрете М.Джемилеву въезда в Крым

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования его депутатской деятельности, что заключается в запрете въезда на территорию полуострова Крым сроком на пять лет", - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что запрет, который осуществлен ​​якобы с целью обеспечения обороноспособности, безопасности общественного порядка и защиты здоровья населения является безосновательным и противоречит всем нормам международного и национального законодательства.

Также в прокуратуре отметили, что такие действия незаконных органов Российской Федерации будут рассмотрены в ходе расследования указанного уголовного производства по статье 351 УК Украины и в дальнейшем - в международных судебных инстанциях.

Напомним, что в декабре прошлого года Верховный суд РФ подтвердил запрет М.Джемилеву на въезд в Россию.