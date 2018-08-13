Прокуратура не зверталася до суду про арешт судна Mekhanik Pogodin
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прокуратура не зверталася до суду Херсона з клопотанням про арешт судна Mekhanik Pogodin, що належить російській компанії зі списку санкцій Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомило УНН джерело у правоохоронних органах.
“Станом на даний момент ніхто в суди з будь-якими клопотаннями (про арешт судна Mekhanik Pogodin — ред.) не звертався. Відповідно на сьогодні нічого і не планується”, — сказали у відомстві.
Інший співрозмовник агентства додав, що до прокуратури навіть не надходило клопотань на погодження стосовно арешту цього судна.
Нагадаємо, постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін повідомив, що 10 серпня 2018 року до Херсонського морського торговельного порту зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що перебуває у списку санкцій РНБО.
Згодом УНН вдалося дізнатися, що команду російського судна Mekhanik Pogodin ніхто не затримував, також ще немає рішення суду про затримання судна.