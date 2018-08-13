Прокуратура не обращалась в суд об аресте судна Mekhanik Pogodin
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Прокуратура не обращалась в суд Херсона с ходатайством об аресте судна Mekhanik Pogodin, принадлежащего российской компании из списка санкций Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил УНН источник в правоохранительных органах.
"По состоянию на данный момент никто в суды с какими-либо ходатайствами (об аресте судна Mekhanik Pogodin - ред.) не обращался. Соответственно, на сегодня ничего и не планируется", - сказали в ведомстве.
Другой собеседник агентства добавил, что в прокуратуру даже не поступало ходатайство на согласование относительно ареста этого судна.
Напомним, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что 10 августа 2018 года в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО.
Впоследствии УНН удалось узнать, что команду российского судна Mekhanik Pogodin никто не задерживал, также еще нет решения суда о задержании судна.