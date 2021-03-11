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Програв парі: колумбійський блогер встановив собі грудні імпланти

Київ • УНН

 • 45193 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Колумбійський блогер з інстаграм-псевдонімом yefersoncossio опублікував відео, де йому видаляють грудні імпланти, які він поставив після програшу в парі. Деталі читайте у новині УНН.

Деталі

Колумбійський блогер Єферсон Коссіо, відомий під псевдонімом yefersoncossio, заклався зі своїм братом Хоаном Лопесом, що за певний проміжок часу набере три мільйони підписників. За умовою парі той, хто програв, мав встановити собі грудні імпланти. Не пощастило Єферсону.

Чоловік опублікував відеоролик самої процедури, а пізніше дивні фотографії у бюстгальтері. Так, підписок на блогера значно побільшало, тому його брат також програв і підтримав Єферсона, пройшовши аналогічну операцію.

Цитата:

“Мене це не лякає. Я поспілкувався з хірургом, і мені пояснили, що операція не пошкодить мої грудні м’язи. Я буду ходити з імплантами три дні, а потім їх витягнуть. Шрам буде зовсім маленький і ледь помітний завдяки моїм татуюванням”, — повідомив блогер під однією із світлин.

Нещодавно чоловік опублікував відеоролик, де йому видаляють грудні імпланти. Коссіо каже, що це було нестерпно, і ділиться моментом, як він відходить від наркозу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Б’юті-блогерам у Британії заборонили надмірно використовувати фільтри

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Допис, поширений Yef (@yefersoncossio)

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