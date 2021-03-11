Проиграл пари: колумбийский блогер установил себе грудные импланты

Детали

Колумбийский блогер Еферсон Коссио, известный под псевдонимом yefersoncossio, поспорил со своим братом Хоаном Лопесом, что за определенный промежуток времени наберет три миллиона подписчиков. По условию пари проигравший должен был установить себе грудные импланты. Не повезло Еферсону.

Мужчина опубликовал видеоролик самой процедуры, а позже странные фотографии в бюстгальтере. Так, подписок на блогера стало значительно больше, поэтому его брат также проиграл и поддержал Еферсона, пройдя аналогичную операцию.

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"Меня это не пугает. Я пообщался с хирургом, и мне объяснили, что операция не повредит мои грудные мышцы. Я буду ходить с имплантами три дня, а потом их вытянут. Шрам будет совсем маленький и едва заметен благодаря моим татуировкам", - сообщил блогер под одной из фотографий.

Недавно мужчина опубликовал видеоролик, где ему удаляют грудные импланты. Коссио говорит, что это было невыносимо, и делится моментом, как он отходит от наркоза.

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