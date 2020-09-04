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Програма 5-7-9 буде мультиплікована для примноження результатів - Петрашко

Київ • УНН

 • 12009 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Програма кредитування 5-7-9 досить складно запускалась, але після численних напрацювань і вдосконалень банки почали активно кредитувати і конкурувати за клієнта. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства.

Програма 5-7-9 буде мультиплікована для примноження результатів - Петрашко

"Зараз вже профінансовано бізнесу близько 6,5 млрд грн за програмою "5-7-9". Маємо стабільно приріст 700-800 млн за тиждень. Ми будемо мультиплікувати цю програму на інші категорії учасників, під інші функції, щоб мати ще більші результати", - сказав Петрашко.

За словами міністра, програма буде розширена для середнього бізнесу, адже зараз вона діє тільки для мікро і малих підприємств.

Найбільше програма 5-7-9 користується попитом в галузі сільського господарства (57% кредитів); 15% - промислова переробка, 15% - торгівля та виробництво. Лідерами за сумами укладених договорів є Харківська (9%), Львівська (7%) та Київська (7%) області.

Нагадаємо, державною кредитною програмою 5-7-9% профінансовано понад 2 тис. кредитів на суму майже 5 млрд гривень.

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