Профспілка залізничників Великої Британії оголосила про плани нових страйків на Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Британська профспілка RMT заявила у понеділок про плани подальших страйків у період Різдва в рамках давньої суперечки щодо заробітної плати, інформує УНН з посиланням на ВВС.
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Профспілка заявила, що планує оголосити страйк 24-27 грудня після того, як переговори з операторами поїздів та Network Rail, яка володіє та обслуговує залізничну інфраструктуру, закінчилися безрезультатно.
"Я впевнений, що мандрівники будуть дуже розчаровані, роздратовані і розсерджені", - заявив на пресконференції генеральний секретар RMT Мік Лінч.
Страйки вже були оголошені на 13-14 та 16-17 грудня, оскільки генеральний секретар RMT засудив погану пропозицію оплати від Network Rail.
З 18 грудня по 2 січня RMT підтвердило, що буде також запроваджено заборону на понаднормову роботу, внаслідок чого профспілка проводитиме страйки протягом чотирьох тижнів.
Додамо
Серія страйків на залізничному транспорті у Великій Британії за останні місяці була результатом суперечок із приводу заробітної плати, перспектив примусового звільнення та умов праці.
У страйках беруть участь співробітники Network Rail, яка охоплює Англію, Шотландію та Уельс.