Профспілка залізничників Великої Британії оголосила про плани нових страйків на Різдво

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Профспілка заявила, що планує оголосити страйк 24-27 грудня після того, як переговори з операторами поїздів та Network Rail, яка володіє та обслуговує залізничну інфраструктуру, закінчилися безрезультатно.

"Я впевнений, що мандрівники будуть дуже розчаровані, роздратовані і розсерджені", - заявив на пресконференції генеральний секретар RMT Мік Лінч.

Страйки вже були оголошені на 13-14 та 16-17 грудня, оскільки генеральний секретар RMT засудив погану пропозицію оплати від Network Rail.

З 18 грудня по 2 січня RMT підтвердило, що буде також запроваджено заборону на понаднормову роботу, внаслідок чого профспілка проводитиме страйки протягом чотирьох тижнів.

Додамо

Серія страйків на залізничному транспорті у Великій Британії за останні місяці була результатом суперечок із приводу заробітної плати, перспектив примусового звільнення та умов праці.

У страйках беруть участь співробітники Network Rail, яка охоплює Англію, Шотландію та Уельс.