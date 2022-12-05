Профсоюз железнодорожников Великобритании объявил о планах новых забастовок на Рождество
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Британский профсоюз RMT заявил о планах дальнейших забастовок в период Рождества в рамках давнего спора по заработной плате, информирует УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Профсоюз заявил, что планирует объявить забастовку 24-27 декабря после того, как переговоры с операторами поездов и Network Rail, владеющей и обслуживающей железнодорожную инфраструктуру, закончились безрезультатно.
"Я уверен, что путешественники будут очень разочарованы, раздражены и рассержены", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь RMT Мик Линч.
Забастовки уже были объявлены на 13-14 и 16-17 декабря, поскольку генеральный секретарь RMT осудил плохое предложение оплаты от Network Rail.
С 18 декабря по 2 января RMT подтвердило, что будет также введен запрет на сверхурочную работу, в результате чего профсоюз будет проводить забастовки в течение четырех недель.
Добавим
Серия забастовок на железнодорожном транспорте в Великобритании за последние месяцы была результатом споров по поводу заработной платы, перспектив принудительного увольнения и условий труда.
В забастовках участвуют сотрудники Network Rail, охватывающие Англию, Шотландию и Уэльс.