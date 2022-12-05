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Профсоюз железнодорожников Великобритании объявил о планах новых забастовок на Рождество

Профсоюз железнодорожников Великобритании объявил о планах новых забастовок на Рождество

Киев • УНН

 • 723322 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Британский профсоюз RMT заявил о планах дальнейших забастовок в период Рождества в рамках давнего спора по заработной плате, информирует УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Профсоюз заявил, что планирует объявить забастовку 24-27 декабря после того, как переговоры с операторами поездов и Network Rail, владеющей и обслуживающей железнодорожную инфраструктуру, закончились безрезультатно.

"Я уверен, что путешественники будут очень разочарованы, раздражены и рассержены", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь RMT Мик Линч.

Забастовки уже были объявлены на 13-14 и 16-17 декабря, поскольку генеральный секретарь RMT осудил плохое предложение оплаты от Network Rail.

С 18 декабря по 2 января RMT подтвердило, что будет также введен запрет на сверхурочную работу, в результате чего профсоюз будет проводить забастовки в течение четырех недель.

Добавим

Серия забастовок на железнодорожном транспорте в Великобритании за последние месяцы была результатом споров по поводу заработной платы, перспектив принудительного увольнения и условий труда.

В забастовках участвуют сотрудники Network Rail, охватывающие Англию, Шотландию и Уэльс.

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