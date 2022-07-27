Профільний комітет збереться для розгляду кандидатури Костіна на Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Профільний комітет Верховної Ради - з питань правоохоронної діяльності - збереться для розгляду проекту постанови, внесеної Президентом, на призначення народного депутата Андрія Костіна Генеральним прокурором, повідомив нардеп з правоохоронного комітету Олександр Бакумов, пише УНН.
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"Призначено позачергове засідання комітету з питань правоохоронної діяльності ВРУ. Порядок денний: проект постанови по Генеральному прокурору", - написав Бакумов у Telegram.
Деталі
У депутатському корпусі вже говорять, що інтриги щодо призначення Костіна на посаду немає. "Голосів більше ніж достатньо", - відзначив зокрема нардеп Ярослав Железняк.
"З високою долею ймовірності посаду наступного голови правового комітету ВРУ отримає - Денис Маслов, суддя та юрист", - додав він.
Доповнення
Андрій Костін - народний депутат України, член фракції "Слуга народу", голова комітету ВР з питань правової політики. Як голова комітету з правової політики Андрій Костін відповідальний у парламенті за судову реформу.
Юрист. Співзасновник Адвокатської компанії “Право”.
У 2021 році брав участь у конкурсі на посаду голови САП, та не пройшов співбесіду.