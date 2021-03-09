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Продовження реформи системи охорони здоров’я потребувало трансформації через пандемію COVID-19 - нарада у Зеленського

Продовження реформи системи охорони здоров’я потребувало трансформації через пандемію COVID-19 - нарада у Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Продовження реформи системи охорони здоров’я в Україні потребувало трансформації у зв’язку з викликом пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Про це було наголошено під час наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Цитата:

"Під час наради було наголошено, що продовження реформи системи охорони здоров’я в Україні потребувало трансформації у зв’язку з викликом пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Запропонована програма була також скорегована з урахуванням передвиборчої програми Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами Зеленського, у кожного українця має бути доступ до високоякісних медичних послуг.

"Нам треба забезпечити фінансування медичних закладів і, звісно, гідні зарплати наших медиків", – заявив Глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов представив систему переходу до ефективної страхової медицини, диверсифікації джерел та збільшення фінансування галузі, розбудови нових закладів для надання високоспеціалізованих послуг. Також він зупинився на розвитку профілактичної складової охорони здоров’я українців.

"Наша стратегія містить як великі напрямки розвитку медицини, наприклад підвищення якості медичної продукції, ліків, безперебійний доступ до інноваційних лікарських засобів, стимулювання розвитку добровільного медичного страхування, так і деталізовані програми – як-от зменшення кількості жіночих онкологічних захворювань, покращення надання допомоги пацієнтам із серцево-судинними хворобами", – розповів Степанов.

Він також акцентував увагу на важливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері обігу лікарських засобів.

Окрім того, міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що у підході до пенсійного забезпечення потрібно насамперед змінити філософію: не лише держава забезпечує людину, а й громадянин накопичує собі на пенсію. Міністр розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лазебна вважає, що потрібно об’єднати реформи соцпослуг та медреформу в Україні

"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з’явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", – сказала Лазебна.

Окремо на нараді було запропоновано нову систему боротьби з бідністю. Зокрема, йшлося про впровадження понять "домогосподарство" та "собівартість утримання господарства". У цьому аспекті розглядалася модель повернення частини податків годувальнику. Також ішлося про збільшення кількості робочих місць шляхом лібералізації трудового законодавства, підвищення середньої заробітної плати.

Доповнення

Очільник МОЗу Максим Степанов заявляв, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу, але висоту хвилі необхідно злагодити вакцинацією.

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