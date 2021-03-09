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Продолжение реформы системы здравоохранения потребовало трансформации из-за пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Продолжение реформы системы здравоохранения потребовало трансформации из-за пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Киев  •  УНН

 • 14475 просмотра

КИӤВ. 9 марта. УНН. Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине потребовало трансформации в связи с вызовом пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом было отмечено в ходе совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Во время совещания было отмечено, что продолжение реформы системы здравоохранения в Украине потребовало трансформации в связи с вызовом пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Предложенная программа была также скорректирована с учетом предвыборной программы Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Детали

По словам Зеленского, у каждого украинца должен быть доступ к высококачественным медицинским услугам.

"Необходимо обеспечить финансирование медицинских учреждений и, конечно, достойные зарплаты наших медиков", - заявил Глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов представил систему перехода к эффективной страховой медицине, диверсификации источников и увеличению финансирования отрасли, развития новых учреждений для оказания высокоспециализированных услуг. Также он остановился на развитии профилактической составляющей здравоохранения украинцев.

"Наша стратегия содержит как крупные направления развития медицины, например, повышение качества медицинской продукции, лекарств, бесперебойный доступ к инновационным лекарственным средствам, стимулирование развития добровольного медицинского страхования, так и детализированные приложения - например, уменьшение количества женских онкологических заболеваний, улучшение оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями", - рассказал Степанов.

Он также акцентировал внимание на важности гармонизации законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере обращения лекарственных средств.

Кроме того, министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию. Министр разработала систему, по которой будет расти дефицит Пенсионного фонда, однако, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

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"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Отдельно на совещании была предложена новая система борьбы с бедностью. В частности, речь шла о внедрении понятий "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства". В этом аспекте рассматривалась модель возврата части налогов кормильцу. Также речь шла об увеличении количества рабочих мест путем либерализации трудового законодательства, повышении средней заработной платы.

Дополнение

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса, но высоту волны необходимо согласовать вакцинацией.

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