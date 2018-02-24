Продаж залізничних квитків на дати після 25 березня частково відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. "Укрзалізниця" завершує коригування графіка руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і планує відкрити продаж квитків на дати після 25 березня до початку наступного тижня. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає УНН.
“На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня”, — зазначив в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час.
Цього року переведення годинника на літній час відбудеться у ніч із суботи на неділю 25 березня.