Приватні перекази: США стали лідером за обсягом направлених до України коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Обсяги приватних грошових переказів в Україну зросли майже на 30%. Про свідчать дані НБУ, передає УНН.
Зокрема, за даними регулятора, за 9 місяців поточного року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив 5,192 млрд доларів, що на 1,187 млрд доларів або на 29,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Через кореспондентські рахунки банків надійшло 2,093 млрд доларів, через міжнародні платіжні системи — 1,670 млрд доларів, неформальними каналами — 1,429 млрд дол.Із цих коштів на оплату праці пішло 3,059 млрд доларів, з яких 811 млн доларів надійшли через неформальні канали.
Обсяг надходжень грошей із США за січень — листопад 2017 року зріс на 24,6% — до 547 млн доларів, при цьому обсяг надходжень з Російської Федерації скоротився на 39,3% — до 460 млн доларів, порівняно з відповідним періодом минулого року. Таким чином, США посіли перше місце серед країн, з яких до України надходили найбільші обсяги приватних грошових переказів, посунувши Росію.
Окрім Америки та РФ, до десятки країн-лідерів увійшли:
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- Німеччина — 252 млн доларів;
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- Велика Британія — 243 млн доларів;
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- Кіпр — 219 млн доларів;
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- Ізраїль — 201 млн доларів;
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- Італія — 165 млн доларів;
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- Греція — 138 млн доларів;
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- Польща — 117 млн доларів;
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- Об’єднані Арабські Емірати — 91 млн доларів.
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Нагадаємо, 4 травня 2017 року набув чинності закон, підписаний російським президентом Володимиром Путіним, про заборону грошових переказів з Росії в Україну за допомогою іноземних платіжних систем.