Притулок для тварин "Бест Френдс" знову виявився відрізаним від світу через непрохідні дороги

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Основна дорога від села Фасова, що веде через поле, і об'їзна дорога, яка веде через ліс, стали непрохідними для автомобілів. У результаті через проблеми з дорогою вийшли з ладу два автомобілі притулку і автомобіль, який допомагав з підвозом співробітників.

УНН раніше повідомляв про проблеми з проїздом до одного з найбільших притулків у Київській області. Дорога, що веде через поле від села Фасова, знищена сільгосптехнікою підприємства, яке орендує землю навколо. Лісова дорога - що є об'їздом - так само перебуває в жалюгідному стані, фактично будучи колією. У зимовий період, коли випав сніг, проїзд ускладнився - машини провалювалися в приховані снігом ями і застрягали. Не один раз на допомогу притулку приходили рятувальники з ДСНС області. Зараз же, коли сніг зійшов, дорогу просто розмило. Проїхати стало ще складніше.

Притулок звертався за допомогою і до влади, а також писав у ТОВ "Агрохолдинг МС", яке орендує землі навколо притулку.

Однак, якщо влада хоча б пообіцяла докласти зусиль і допомогти активістам, то представники холдингу так і не відповіли на звернення.

Окрім того, у Київській обласній адміністрації відповіли, що вказана ділянка проїзду "не поєднується з мережею автомобільних доріг загального користування місцевого значення і не належить до сфери ухвалення рішень" КОДА. Там відзначили, що поділяють наше занепокоєння, але будівництво нових ділянок автодоріг, вулиць, розв'язок має бути передбачено генпланом і детальними планами забудови населеного пункту.

Водночас у Макарівській селищній раді, на території якої розміщений притулок, відповіли, що про ситуацію їм відомо, вони вивчають можливості вирішення проблеми. Однак, про дорогу відповіли, що вивчаються "можливості приведення польової дороги в належний стан", що, найімовірніше означає, що про прокладання постійної автодороги не йдеться.