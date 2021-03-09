Приют для животных “Бест Френдс” снова оказался отрезан от мира из-за непроходимых дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Приют для животных “Бест Френдс” в Макаровском районе Киевской области снова оказался отрезан от мира из-за непроходимых дорог, пишет УНН.
Детали
Основная дорога от села Фасова, ведущая через поле, и объездная дорога, ведущая через лес, стали непроходимыми для автомобилей. В результате из-за проблем с дорогой вышли из строя два автомобиля приюта и автомобиль, помогавший с подвозом сотрудников.
УНН ранее сообщал о проблемах с проездом к одному из крупнейших приютов в Киевской области. Дорога, ведущая через поле от села Фасова, уничтожена сельхозтехникой предприятия, арендующего землю вокруг. Лесная дорога — являющаяся объездом - так же находится в плачевном состоянии, фактически являя собой колею. В зимний период, когда выпал снег, проезд осложнился — машины проваливались в скрытые снегом ямы и застревали. Не один раз на помощь приюту приходили спасатели из ГСЧС области. Сейчас же, когда снег сошёл, дорогу просто размыло. Проехать стало ещё сложнее.
Приют обращался за помощью и к властям, а также писал в ООО “Агрохолдинг МС”, арендующее земли вокруг приюта.
Однако, если власти хотя бы пообещали приложить усилия и помочь активистам, то представители холдинга так и не ответили на обращение.
Кроме того, в Киевской областной администрации ответили, что указанный участок проезда “не совмещается с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения и не относится к сфере принятия решений” КОДА. Там отметили, что разделяют наше беспокойство, но строительство новых участков автодорог, улиц, развязок должно быть предусмотрено генпланом и детальными планами застройки населенного пункта.
В тоже время в Макаровском поселковом совете, на территории которого размещен приют, ответили, что о ситуации им известно, они изучают возможности решения проблемы. Однако, о дороге ответили, что изучаются “возможности приведения полевой дороги в надлежащее состояние”, что, вероятнее всего означает, что о прокладке постоянной автодороги речи не идет.