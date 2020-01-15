Пристайко на два дні їде до Великої Британії: з 4 колегами обговорить падіння літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 15-16 січня перебуватиме з робочим візитом у Великій Британії. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС України.
"15-16 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.
У межах візиту міністр, як зазначається, візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752 у Тегерані.
Додамо, Пристайко летить до Великої Британії після візиту до Сінгапуру.