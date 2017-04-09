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Прикордонники запобігли переміщенню через кордон понад 7,5 тисяч пачок сигарет

Київ • УНН

 • 6597 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції “Кордон-2017” прикордонники Чернівецького загону припинили чергову спробу переміщення тютюнової продукції, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

“В рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції „Кордон-2017“ прикордонники Чернівецького загону припинили чергову спробу переміщення тютюнової продукції. Так, вчора на ділянці відділу „Красноїльськ“ прикордонники мобільної застави „Чернівці“ виявили місце накопичення тютюнових виробів. Під час перевірки прикордонники помітили 5 осіб з ящиками. Помітивши охоронців кордону порушники одразу ж вдались до втечі. Під час огляду залишених коробок прикордонники виявили в них понад 4,5 тисяч пачок сигарет марки „Марбле“ без акцизного збору. Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. Наразі проводяться заходи щодо пошуку причетних до протиправної діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що ще майже 3 тисячі пачок сигарет прикордонники відділу “Ділове” Мукачівського загону виявили вчора під час перевірки кордону.

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