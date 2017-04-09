Пограничники предотвратили перемещение через границу более 7500 пачек сигарет

“В рамках проведения совместной специальной пограничной операции” Граница-2017 “пограничники Черновицкого отряда пресекли очередную попытку перемещения табачной продукции. Так, вчера на участке отдела „Красноильск“ пограничники мобильной заставы „Черновцы“ обнаружили место накопления табачных изделий. Во время проверки пограничники заметили 5 человек с ящиками. Заметив охранников границы нарушители сразу же обратились в бегство. При осмотре оставленных коробок пограничники обнаружили в них более 4500 пачек сигарет марки „Марбл“ без акцизного сбора. Обнаруженные табачные изделия доставили в пограничное подразделение. Проводятся мероприятия по поиску причастных к противоправной деятельности”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что еще почти 3000 пачек сигарет пограничники отдела “Деловое” Мукачевского отряда обнаружили вчера во время проверки границы.