Пограничники предотвратили перемещение через границу более 7500 пачек сигарет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63286 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107635 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165272 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121284 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119507 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114089 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105285 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156896 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники предотвратили перемещение через границу более 7500 пачек сигарет

Пограничники предотвратили перемещение через границу более 7500 пачек сигарет

Киев  •  УНН

 • 6592 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В рамках проведения совместной специальной пограничной операции “Граница-2017” пограничники Черновицкого отряда пресекли очередную попытку перемещения табачной продукции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

“В рамках проведения совместной специальной пограничной операции” Граница-2017 “пограничники Черновицкого отряда пресекли очередную попытку перемещения табачной продукции. Так, вчера на участке отдела „Красноильск“ пограничники мобильной заставы „Черновцы“ обнаружили место накопления табачных изделий. Во время проверки пограничники заметили 5 человек с ящиками. Заметив охранников границы нарушители сразу же обратились в бегство. При осмотре оставленных коробок пограничники обнаружили в них более 4500 пачек сигарет марки „Марбл“ без акцизного сбора. Обнаруженные табачные изделия доставили в пограничное подразделение. Проводятся мероприятия по поиску причастных к противоправной деятельности”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что еще почти 3000 пачек сигарет пограничники отдела “Деловое” Мукачевского отряда обнаружили вчера во время проверки границы.

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