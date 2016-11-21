Прикордонники на Сумщині застосували зброю для зупинки контрабандиста

Так, повідомляється, що за допомогою приладу нічного бачення близько 2-ї години ночі прикордонний наряд відділу “Славгород” зафіксував рух двох транспортних засобів, які прямували з РФ в напрямку н.п. Славгород.

Для перехоплення порушників на місце було вислано групу реагування. У результаті оперативних заходів було затримано один автомобіль “УАЗ”, який виявився порожнім, а водій іншого “УАЗа” намагався втекти. При цьому втікач направив автомобіль на прикордонний наряд та хотів наїхати на прикордонників.

“Попереджувальні постріли не зупинили порушника, саме тому для зупинки автомобіля прикордонники були вимушені відкрити вогонь по колесах. Після цього автівку було затримано, нею керував 36-річний громадянин України, житель н.п. Краснопілля”, — сказано у повідомленні.

В автівці прикордонники виявили різноманітні запчастини до автомобільної та сільськогосподарської техніки.