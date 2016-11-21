Пограничники в Сумской области применили оружие для остановки контрабандиста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Пограничники Сумского отряда вынуждены были применить оружие для остановки автомобиля, на котором контрабандисты пытались переместить из России в Украину партию автозапчастей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, сообщается, что с помощью прибора ночного видения около 2 часов ночи пограничный наряд отдела "Славгород" зафиксировал движение двух транспортных средств, которые направлялись из РФ в направлении н.п. Славгород.
Для перехвата нарушителей на место выслали группу реагирования. В результате оперативных мероприятий был задержан один автомобиль "УАЗ", который оказался пустым, а водитель другого "УАЗа" пытался убежать. При этом беглец направил автомобиль на пограничный наряд и хотел наехать на пограничников.
"Предупредительные выстрелы не остановили нарушителя, поэтому для остановки автомобиля пограничники были вынуждены открыть огонь по колесам. После этого автомобиль был задержан, им управлял 36-летний гражданин Украины, житель н.п. Краснополье", - сказано в сообщении.
В автомобиле пограничники обнаружили различные запчасти к автомобильной и сельскохозяйственной технике.