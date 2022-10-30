Прихильники Муссоліні відзначають сторіччя "Маршу на Рим"

Деталі

Місцева поліція оцінила натовп приблизно в 2000 осіб, які зібралися на марш у містечку Предаппіо в Емілії-Романьї, місці народження Муссоліні та місці його сімейного склепу, де його поховано. Могила Муссоліні є місцем паломництва, яке щороку приваблює десятки тисяч відвідувачів.

Марш прихильників фашизму висловив підтримку новому уряду Італії на чолі з Джорджією Мелоні.

"Я проголосував би за Люцифера, якби він переміг від лівих сил в Італії. Тому я радий, що ми маємо уряд Мелоні", - сказав організатор параду, повідомляє італійське інформаційне агентство Ansa.

Контекст

28 жовтня 1922 року воєнізовані формування Муссоліні увійшли до італійської столиці і отримали владу, що започаткувало режим, відзначений інтенсивним авторитаризмом і націоналізмом, який проіснував до 1943 року.

Муссоліні був застрелений партизанами у квітні 1945 року, в останні години війни, його тіло пізніше було повішене та понівечене натовпом на міланській площі.

Хоча сьогодні італійський закон забороняє виправдання фашизму, він рідко дотримується.

Сліди Дуче (титул - ред.) і досі видно по всій Італії, в тому числі його ім'я написано на будинках, а портрети диктатора досі прикрашають стіни деяких урядових міністерств.

Сторіччя "Маршу на Рим" цього року збіглося з призначенням нового уряду на чолі з Мелоні, чия партія "Брати Італії" має неофашистське коріння.