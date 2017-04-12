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Придністров'я буде використовувати російський прапор нарівні з власним

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Парламент невизнаної “Придністровської Молдовської Республіки” прийняв закон про використання російського триколора нарівні з власним червоно-зеленим прапором, який залишився тут із часів Молдавської РСР. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

Згідно з документом, російський прапор буде розміщуватися на будинках і в приміщеннях “державних” органів, а також використовуватися в ході офіційних заходів.

У пояснювальній записці до закону сказано, що “прапор Росії викликає у придністровського народу стійку асоціацію з російською державою, багатонаціональним народом Росії, частиною якого відчуває себе багатонаціональний народ Придністров’я”.

Як повідомляв УНН, законопроект був прийнятий у першому читанні на початку березня.

Нагадаємо, 14 березня заступник міністра закордонних справ Молдови Ліліан Дарій на переговорах із заступником глави МЗС РФ Григорієм Карасіним обговорив питання виведення російських військ із Придністров’я.

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