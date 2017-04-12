Приднестровье будет использовать российский флаг наравне с собственным

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63256 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107628 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165259 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121278 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114086 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105283 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156888 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приднестровье будет использовать российский флаг наравне с собственным

Приднестровье будет использовать российский флаг наравне с собственным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Парламент непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики” принял закон об использовании российского триколора наравне с собственным красно-зеленым флагом, который остался здесь со времен Молдавской ССР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, российский флаг будет размещаться на зданиях и в помещениях "государственных" органов, а также использоваться в ходе официальных мероприятий.

В пояснительной записке к закону сказано, что “флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья”.

Как сообщал УНН, законопроект был принят в первом чтении в начале марта.

Напомним, 14 марта заместитель министра иностранных дел Молдовы Лилиан Дарий на переговорах с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным обсудил вопрос вывода российских войск из Приднестровья.

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