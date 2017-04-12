Приднестровье будет использовать российский флаг наравне с собственным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Парламент непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики” принял закон об использовании российского триколора наравне с собственным красно-зеленым флагом, который остался здесь со времен Молдавской ССР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Согласно документу, российский флаг будет размещаться на зданиях и в помещениях "государственных" органов, а также использоваться в ходе официальных мероприятий.
В пояснительной записке к закону сказано, что “флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья”.
Как сообщал УНН, законопроект был принят в первом чтении в начале марта.
Напомним, 14 марта заместитель министра иностранных дел Молдовы Лилиан Дарий на переговорах с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным обсудил вопрос вывода российских войск из Приднестровья.