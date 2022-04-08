Президентка Єврокомісії і голова дипломатії ЄС поїхали до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель поїхали до Києва, повідомила у Twitter голова Єврокомісії, пише УНН.
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Сьогодні вранці Урсула фон дер Ляєн поділилася фотографією, на якій вона поблизу потяга, разом із підписом "з нетерпінням чекаю Києва".
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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, як очікується, зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомив напередодні речник президента України Сергій Никифоров, якого цитує CNN.
Фон дер Ляєн і верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрінуться з Зеленським у Києві цього тижня, повідомив у вівторок речник Єврокомісії Ерік Мамер.
У який день відбудеться зустріч, він не уточнив.
Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022