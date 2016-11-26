Президент: збереження України є святим обов’язком у пам’ять про закатованих голодом українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українці мають зберегти територіальну цілісність країни в пам'ять про жертви голодоморів. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час участі в заходах з вшанування пам’яті жертв голодоморів, передає кореспондент УНН.
"Ми ж маємо виконати свій святий обов’язок перед пам’яттю мільйонів закатованих голодом українців. Ми маємо зберегти Україну, єдину, незалежну, соборну", - зазначив Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що злочини проти людяності не мають терміну давності.
Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.
За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.