Президент: збереження України є святим обов’язком у пам’ять про закатованих голодом українців

"Ми ж маємо виконати свій святий обов’язок перед пам’яттю мільйонів закатованих голодом українців. Ми маємо зберегти Україну, єдину, незалежну, соборну", - зазначив Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що злочини проти людяності не мають терміну давності.

Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.

За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.