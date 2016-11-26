Президент: сохранение Украины является святой обязанностью в память о замученных голодом украинцах

"Мы же должны выполнить свой святой долг перед памятью миллионов замученных голодом украинцев. Мы должны сохранить Украину, единую, независимую, соборную", - отметил Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что преступления против человечности не имеют срока давности.

Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.

По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.