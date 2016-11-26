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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент: сохранение Украины является святой обязанностью в память о замученных голодом украинцах

Киев • УНН

 • 8692 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинцы должны сохранить территориальную целостность страны в память о жертвах голодоморов. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время участия в мероприятиях по чествованию памяти жертв голодоморов, передает корреспондент УНН.

Президент: сохранение Украины является святой обязанностью в память о замученных голодом украинцах

"Мы же должны выполнить свой святой долг перед памятью миллионов замученных голодом украинцев. Мы должны сохранить Украину, единую, независимую, соборную", - отметил Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что преступления против человечности не имеют срока давности.

Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.

По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.

Украинские Национальные Новости

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