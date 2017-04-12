Президент взяв участь у відкритті фізкультурного центру на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки на Луганщину взяв участь в урочистому відкритті обласного фізкультурного центру “Олімп”, де тренуються українські олімпійці та паралімпійці, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Щойно відкрили обласний фізкультурний центр „Олімп“. Спорт — найкраща медична страховка, найнадійніший захист від хвороб. Здоров’я людей — велика цінність держави”, — наголосив П.Порошенко.
Глава держави оглянув новозбудований плавальний басейн та зал важкої атлетики, а також поспілкувався зі спортсменами.
Президент наголосив на важливості відродження життя на Донбасі.
“Дуже важливо, щоб вся країна бачила, як відроджується Луганщина. Ми займаємось не лише посиленням обороноздатності, але і створюємо умови для нормального життя. Це є пріоритетом української влади”, — зазначив П.Порошенко.
Президент також підкреслив, що держава робить все можливе для підтримки спортсменів, в тому числі тих, хто вимушений був виїхати з окупованих територій.
Як повідомляв УНН, для відновлення Донбасу в держаному бюджеті виділено 1 млрд грн.