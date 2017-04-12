Президент принял участие в открытии физкультурного центра в Луганской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62811 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107516 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165112 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121182 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119439 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114061 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105269 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107297 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103756 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156788 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Президент принял участие в открытии физкультурного центра в Луганской области

Президент принял участие в открытии физкультурного центра в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 8100 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область принял участие в торжественном открытии областного физкультурного центра "Олимп", где тренируются украинские олимпийцы и паралимпийцы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Только открыли областной физкультурный центр" Олимп ". Спорт - лучшая медицинская страховка, надежную защиту от болезней. Здоровье людей - большая ценность государства ", - подчеркнул П.Порошенко.

Глава государства осмотрел новый плавательный бассейн и зал тяжелой атлетики, а также пообщался со спортсменами.

Президент подчеркнул важность возрождения жизни на Донбассе.

"Очень важно, чтобы вся страна видела, как возрождается Луганская область. Мы занимаемся не только усилением обороноспособности, но и создаем условия для нормальной жизни. Это является приоритетом украинской власти", - отметил П.Порошенко.

Президент также подчеркнул, что государство делает все возможное для поддержки спортсменов, в том числе тех, кто вынужден был уехать из оккупированных территорий.

Как сообщал УНН, для восстановления Донбасса в государственном бюджете выделено 1 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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