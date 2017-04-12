Президент принял участие в открытии физкультурного центра в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область принял участие в торжественном открытии областного физкультурного центра "Олимп", где тренируются украинские олимпийцы и паралимпийцы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Только открыли областной физкультурный центр" Олимп ". Спорт - лучшая медицинская страховка, надежную защиту от болезней. Здоровье людей - большая ценность государства ", - подчеркнул П.Порошенко.
Глава государства осмотрел новый плавательный бассейн и зал тяжелой атлетики, а также пообщался со спортсменами.
Президент подчеркнул важность возрождения жизни на Донбассе.
"Очень важно, чтобы вся страна видела, как возрождается Луганская область. Мы занимаемся не только усилением обороноспособности, но и создаем условия для нормальной жизни. Это является приоритетом украинской власти", - отметил П.Порошенко.
Президент также подчеркнул, что государство делает все возможное для поддержки спортсменов, в том числе тех, кто вынужден был уехать из оккупированных территорий.
Как сообщал УНН, для восстановления Донбасса в государственном бюджете выделено 1 млрд грн.