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Президент відвідав українських бійців, які проходять реабілітацію в Латвії

Президент відвідав українських бійців, які проходять реабілітацію в Латвії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко під час офіційного візиту до Латвії відвідав поранених українських військових, які проходять реабілітацію в Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" у Юрмалі, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

Зазначається, що наразі у центрі перебуває троє ветеранів АТО, а саме Олександр Швецов, який отримав поранення в районі села Весела Гора Луганської області, Олексій Замірко був поранений біля Водяного Донецької області та Віктор Кардаш – у районі села Урзуф Донецької області.

Президент поспілкувався з військовими та поцікавився враженнями від реабілітації в медичному закладі. Глава держави зауважив, що сьогодні під час зустрічі Президент Латвії поділився з ним, що свого часу також проходив лікування в цьому центрі. Петро Порошенко зазначив, що під час сьогоднішніх зустрічей відчув підтримку Латвії.

"Скрізь, починаючи від Президента, Уряду, Сейму, звичайних людей відчувається, що ви справжні герої, яких поважають і яким допомагають", - сказав Петро Порошенко, додавши, що співпраця з Латвією у лікуванні українських захисників буде продовжуватись.

У свою чергу, Олександр Шевцов розповів, що українські бійці стали учасниками проекту журналу Viva "Переможці" на підтримку бійців, які втратили кінцівки. Він запросив Президента 19 квітня у Національний спортивний комплекс "Олімпійський", де відбудеться презентація нового журналу.

Президент вручив захисникам годинники.

"Дякую за ваші посмішки, за впевнений і твердий бойовий дух, за те, що ви своїм прикладом демонструєте та надихаєте на те, щоб бути оптимістами і вірити у власну перемогу", - сказав Президент.

Довідка: НРЦ "Вайварі" надає послуги, зокрема з хірургічної та ортопедичної реабілітації, нейрореабілітації, реабілітації спінальних хворих, а також у сфері ортопедії та протезування.

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