Президент посетил украинских бойцов, которые проходят реабилитацию в Латвии

Отмечается, что сейчас в центре находится трое ветеранов АТО, а именно Александр Швецов, который получил ранение в районе села Веселая Гора Луганской области, Алексей Замирко был ранен у Водяного Донецкой области и Виктор Кардаш - в районе села Урзуф Донецкой области.

Президент пообщался с военными и поинтересовался впечатлениями от реабилитации в медицинском учреждении. Глава государства отметил, что сегодня во время встречи Президент Латвии поделился с ним, что в свое время также проходил лечение в этом центре. Петр Порошенко отметил, что во время сегодняшних встреч почувствовал поддержку Латвии.

"Везде, начиная от Президента, Правительства, Сейма, обычных людей чувствуется, что вы настоящие герои, которых уважают и которым помогают", - сказал Петр Порошенко, добавив, что сотрудничество с Латвией в лечении украинских защитников будет продолжаться.

В свою очередь, Александр Шевцов рассказал, что украинские бойцы стали участниками проекта журнала Viva "Победители" в поддержку бойцов, потерявших конечности. Он пригласил президента 19 апреля во НСК "Олимпийский", где состоится презентация нового журнала.

Президент вручил защитникам часы.

"Спасибо за ваши улыбки, за уверенное и твердое боевой дух, за то, что вы своим примером демонстрируете и вдохновляете на то, чтобы быть оптимистами и верить в собственную победу", - сказал Президент.

Справка: НРЦ "Вайвара" предоставляет услуги, в частности с хирургической и ортопедической реабилитации, нейрореабилитации, реабилитации спинальных больных, а также в сфере ортопедии и протезирования.