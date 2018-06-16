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Президент Венесуели звинуватив Колумбію в розв'язанні військового конфлікту

Президент Венесуели звинуватив Колумбію в розв'язанні військового конфлікту

Київ • УНН

 • 11932 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив колумбійського лідера Хуана Мануеля Сантоса в розв’язанні військового конфлікту. З відповідною заявою він виступив у п’ятницю перед військовослужбовцями, інформує УНН з посиланням на el Nuevo Herald.

На зустрічі з військовими Мадуро закликав їх бути насторожі на кордоні з Колумбією і припиняти усі провокації та інциденти, спрямовані проти Венесуели. Президент заявив, що йому відомо про плани колумбійського лідера спровокувати конфлікт між країнами і залучити до його вирішення США.

“Колумбійським урядом на чолі з Хуаном Мануелем Сантосом готується серія актів і провокацій військового характеру як на території Колумбії, так і Венесуели, для створення збройного конфлікту між країнами”, — наводить слова політика в суботу агентство EFE.

При цьому Мадуро зазначив, що 17 червня в Колумбії пройде другий тур президентських виборів, в яких Сантос не бере, оскільки закон забороняє йому займати свою посаду більше двох термінів.

“Мені все одно, хто переможе. Той, хто переможе, може мати можливість виправити помилки Хуана Мануеля Сантоса”, - заявив венесуельський лідер. На його думку, нинішні політичні, економічні і дипломатичні відносини між країнами можна назвати гіршими за останні 200 років.

Нагадаємо, рівень інфляції у Венесуелі в травні 2018 року перевищив 24500% в річному обчисленні, а ціни щодня росли на 2,4%.

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