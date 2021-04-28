Президент України призначив послів у чотирьох країнах

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Юрія Пивоварова президент призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сенегал.

Лариса Герасько стала послом України в Ірландії, а в князівстві Монако та Французькій Республіці послом України Зеленський призначив Вадима Омельченка.

Додамо, що указом від 28 квітня Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський підписав низку указів щодо звільнення послів України у 7 країнах.