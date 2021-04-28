Президент України призначив послів у чотирьох країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Ірландії, Монако, Франції та Сенегалі. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, пише УНН.
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Юрія Пивоварова президент призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сенегал.
Лариса Герасько стала послом України в Ірландії, а в князівстві Монако та Французькій Республіці послом України Зеленський призначив Вадима Омельченка.
Додамо, що указом від 28 квітня Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський підписав низку указів щодо звільнення послів України у 7 країнах.