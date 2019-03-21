Президент на Хмельниччині: про нове оснащення армії, монетизацію субсидій і енергетичну свободу від Росії

Акцент на оборонку

Свій візит до Хмельницької області президент почав з відвідування військового аеродрому в Старокостянтинові. Тут базується 114 бригада тактичної авіації, льотчики якої скоїли понад ста бойових вильотів, і 10-а окрема гірничо-штурмова бригада, яка відзначилася в боях під Мар'їнкою, Попасною, Золотим і зараз виконує бойові завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Петро Порошенко передав українським військовим більше 420 одиниць озброєння, у тому числі вперше ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня Bayraktar TB2, здатні перебувати в повітрі 24 години і з радіусом дії 150 км, а також винищувач МіГ-29МУ1, багатоцільові вертольоти Мі-8МТ, літак Ан-26Ш, танки Т-64БВ, броньовані розвідувально-дозорні машини БРДМ-2Л1, бронетранспортери БТР-3ДА, радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси "Оса", самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика" і ремонтні майстерні для бронетехніки.

Президент підкреслив, що пріоритетом сьогодні є ракетна програма, створення високоточних ракет збільшеного радіусу дії. "Я вже говорив днями, що порушення Росією Договору про ракети середньої і меншої дальності знімає і для нас ряд обмежень. Тепер ми зможемо випускати ракети, які різко підвищать ту ціну, яку заплатить агресор за свою авантюру в разі подальшої ескалації агресії. Тепер територія агресора теж стане вразливою", - відмітив Петро Порошенко.

За його словами, головні напрямки забезпечення Збройних Сил України - це завершення розробки нових і модернізованих зразків озброєння та їх серійне виробництво, зокрема ракетних комплексів "Вільха-М" і "Нептун", 155-міліметрових артсистем "Богдана", що відповідають всім стандартам НАТО, реактивної системи залпового вогню "Верба-1" і безпілотного розвідувально-ударного комплексу "Сокіл".

Петро Порошенко підкреслив, що системні заходи реформування ЗСУ та сектора безпеки, поступове наближення сил оборони до стандартів армій країн НАТО, планове надходження нових і модернізованих зразків озброєння значно розширили бойові здатності армії.

У свою чергу глава області Вадим Лозовий наголосив на підтримці держави в забезпеченні обороноздатності в регіонах.

"Приємно відзначити, що у військових Хмельницької області є велика підтримка з боку держави. Так, в області будується 13 гуртожитків для військовослужбовців за державний рахунок", - сказав він.

Боротьба з бідністю

Одним з ключових напрямків своїх реформ Петро Порошенко називає боротьбу з бідністю, тому на Хмельниччині він багато часу приділив цьому питанню, назвавши першочергові кроки. Зокрема, президент говорив про індексацію пенсій, зазначивши, що вже більше 306 тис. пенсіонерів в Хмельницькій області в березні отримали індексовані пенсії.

Другим кроком у боротьбі з бідністю він назвав додаткові виплати в розмірі 1205 грн в березні-квітні 2019 року пенсіонерам з мінімальною пенсією. Ці кошти були знайдені завдяки надходженням від розмитнення так званих "евроблях". "Ці 13,6 млрд грн дадуть можливість кожному, хто отримує мінімальну пенсію, отримати 2410 грн. На Хмельниччині таких пенсіонерів 98 тисяч", - наголосив Президент.

Третім кроком глава держави назвав монетизацію субсидій. "Раніше кошти йшли безпосередньо газовим компаніям. Ми прийняли рішення видавати субсидії готівкою безпосередньо одержувачам, 70% з яких є пенсіонерами. У Хмельницькій області це 140 тис. осіб", - розповів Петро Порошенко.

Україна без периферії

Не зміг обійти увагою президент і реформу децентралізації, в реалізації якої йому дійсно є чим похвалитися.

У зведеному бюджеті частка місцевих бюджетів становить 51%, державного бюджету - 49%. І, як підкреслив Петро Порошенко, тільки необхідність зростання витрат на оборону не дозволяє і далі міняти це співвідношення на користь місцевих бюджетів.

Як зазначив губернатор Хмельницької області Вадим Лозовий, завдяки децентралізації власні доходи місцевих бюджетів з 2014 року збільшилися в 3,3 рази, а підтримка з державного бюджету зросла більш ніж удвічі. В результаті в об'єднаних територіальних громадах області було реалізовано понад 600 інфраструктурних проектів.

"Хмельницька область залучає інвестиції, щоб створювати робочі місця. За останні чотири роки створено понад 40 тис. робочих місць. Тут працює 230 підприємств з іноземним капіталом з 35 країн світу", - зазначив президент.

Успіхи області відзначив і Петро Порошенко, підкресливши, що мета децентралізації - це Україна без периферії.

Дотримуючись цієї мети, в області розробили План перспективного розвитку на три роки з урахуванням потреб і пропозицій всіх міст, районів, об'єднаних громад і громадськості. "Усвідомлюємо, що повинні докласти максимум зусиль, щоб економіка Хмельницької області, як і нашої держави, росла. Ми визначили, що пріоритетом є не тільки поліпшення інфраструктури, а й економічне зростання нашого регіону і поліпшення добробуту кожного подолянина. Ми повинні дати економічний імпульс для залучення інвестицій, відкриття підприємств і створити сприятливий клімат для ведення бізнесу", - сказав Вадим Лозовий, зазначивши, що мова йде, зокрема, про відкриття нових інвестиційних майданчиків в формі індустріальних парків "Хмельницький" і "Славута".

Енергонезалежність

Говорячи про подальший розвиток регіону, президент назвав однією з ключових цілей енергетичну незалежність. "Ще один загальний пріоритет держави та територіальних громад - енергозбереження та енергонезалежність. На території Хмельницької області вже працює 19 сонячних електростанцій загальною потужністю 55 МВт. А протягом 2019-2020 років завдяки інвестиціям в 350 млн дол. планується введення в експлуатацію ще 36 сонячних електростанцій загальною потужністю більше 370 МВт", - повідомив глава держави і додав, що в Кам'янець-Подільському на кошти Світового банку відкрита перша в Україні, третя в Європі і п'ята у світі біотеплоелектростанція потужністю 45 МВт.

На завершення візиту Петро Порошенко, вже як кандидат в президенти, зустрівся з громадськістю області: на центральній площі Хмельницького зібралося понад 10 тис. осіб.