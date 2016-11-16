Президент Туреччини звинуватив Бельгію в укриванні його опонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу заявив, що Бельгія стала важливим центром прихистку для прихильників забороненої Анкарою "Робітничої партії Курдистану" (РПК), передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На думку лідера країни, у невеликій європейській країні також ховаються союзники клірика Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором невдалого перевороту.
Р.Ердоган також заявив, що показав німецьким чиновникам документальні підтвердження того, що у Німеччині є організація, яка збирає гроші на підтримку курдських бойовиків.
Напередодні під час переговорів голови МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та його турецького колеги Мевлюта Чавушоглу останній, зокрема, звинуватив ФРН у наданні притулку курдським бойовикам, які воюють проти турецької армії.