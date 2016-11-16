Президент Турции обвинил Бельгию в укрывании его оппонентов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что Бельгия стала важным центром убежища для сторонников запрещенной Анкарой "Рабочей партии Курдистана" (РПК), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По мнению лидера страны, в небольшой европейской стране также скрываются союзники клирика Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором неудавшегося переворота.
Р.Эрдоган также заявил, что показал немецким чиновникам документальные подтверждения того, что в Германии есть организация, которая собирает деньги на поддержку курдских боевиков.
Накануне во время переговоров главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу последний, в частности, обвинил ФРГ в предоставлении убежища курдским боевикам, которые воюют против турецкой армии.