Президент схвалив ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми

Ратифікація вказаної Угоди створить правові підстави для отримання фінансування проектів у розмірі 5 млн євро на безоплатній основі в рамках Дунайської транснаціональної програми як фінансового інструменту Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

Реалізація Угоди сприятиме виконанню зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також соціально-економічному розвитку української частини Дунайського регіону, що охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.



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Як повідомляв УНН, 19 вересня, Верховна Рада ухвалила законопроект про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми, набуття чинності якої забезпечить фінансування розвитку української частини Дунайського регіону обсягом 5 млн євро.