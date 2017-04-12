Президент розповів про шлях повернення суверенітету України на окуповані території

“І другий закон, який кардинально змінює інвестиційний режим в Донецькій і Луганській області, де забороняють перевіряти підприємців, які працюють в прифронтовій зоні, де роблять все можливе, щоб звільнити від сплати окремих видів податків підприємців Донецької та Луганської області, включаючи податок на нерухомість, заборонити тиснути на будь-кого на цій території і створити тут найкращі і найякісніші умови. З того боку комендантська година, з того боку війна, з того боку безробіття, закриті школи, дитячі садки. Тут ми маємо відродити все пошкоджене війною, відновлювати пошкоджену інфраструктуру, тут ми маємо будувати спортивні майданчики і для нас це справа принципова. Це той шлях, яким ми будемо повертати суверенітет України на окуповані землі, повертати Україну в Луганськ і Донецьк. Це для нас принципово”, — сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, для відновлення Донбасу в державному бюджеті виділено 1 млрд грн.